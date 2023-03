Atos Cosenza | 150 nuove Assunzioni in Corso

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 15 marzo 2023), una delle principali società di servizi digitali al mondo, sta spingendo per la crescita nel sud Italia, in particolare nella regione della Calabria. Con l’apertura di un nuovo hub digitale aItalia sta cercando di ampliare la sua presenza nel paese e offrireopportunità di lavoro per giovani talenti e professionisti esperti. In questo articolo, esploreremo le opportunità di carriera pressoe le ultimenella regione della Calabria.: una realtà in forte crescitaè una società multinazionale di servizi digitali con sede a Bezons, Francia. Fondata nel 1997,ha circa 110.000 dipendenti in tutto il mondo e fornisce servizi digitali per aziende in vari settori, tra cui finanza, ...