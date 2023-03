(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) –. La holding della famiglia Benetton diventa. Ad annunciarlo è stato Alessandro Benetton, presidente di Edizione, parlando dal palco dell’evento ‘New Journey’, in corso a Milano. “Non si tratta assolutamente di un vestito nuovo su un corpo vecchio – ha sottolineato Benetton – ma di sancire un progetto studiato da più di un anno, un progetto che è fatto di innovazione e discontinuità. Abbiamo voluto guardare lontano, l’idea non è rinnegare le proprie radici ma sancire una nuova forma di identità”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Atlantia cambia pelle: nasce Mundys. Alessandro Benetton: 'Apriamo un nuovo capitolo della nostra storia' - PCagnan : Atlantia, la holding controllata dalla famiglia Benetton, cambia nome e diventa Mundys. L'annuncio l'ha fatto Aless… - fisco24_info : Atlantia cambia nome, nasce Mundys: (Adnkronos) - L'annuncio di Alessandro Benetton, presidente di Edizione: 'L'ide… - discoradioIT : #Atlantia cambia nome e diventa #Mundys. L'obiettivo della holding controllata dalla famiglia #Benetton è diventare… - sportli26181512 : #Governance #Notizie I Benetton cambiano nome ad Atlantia: si chiamerà Mundys: Atlantia, la holding controllata dal… -

***nome e diventa Mundys, leader globale in mobilita' sostenibile (RCO). 15 - 03 - 23 10:59:50 (0250) 0 NNNN, la holding controllata dalla famiglia Benetton,nome e diventa Mundys. L'annuncio - ripreso da Ansa - l'ha fatto Alessandro Benetton, presidente di Edizione, nel corso dell'evento New ......velocemente il dna di Mondadori Media, con al centro il digitale e il nuovo trend dell'... L'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore e di, spiega i punti di ...

Atlantia cambia nome, nasce Mundys Adnkronos

(Adnkronos) - Atlantia cambia nome. La holding della famiglia Benetton diventa Mundys. Ad annunciarlo è stato Alessandro Benetton, presidente di Edizione, parlando dal palco dell’evento 'New Journey', ...Atlantia: cambia nome e diventa Mundys, leader globale in mobilità sostenibile (3) Atlantia: cambia nome e diventa Mundys, leader globale in mobilità sostenibile (2) ...