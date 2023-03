(Di mercoledì 15 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Un rinnovato assetto azionario, unmanagement, nuove linee guida di sviluppo che guardano all'internazionalizzazione e alla conquista del primato globale sul fronte della gestione infrastrutturale e dei servizi di mobilità integrata e sostenibile. Sono questi i cardini di “”, ildi, la holding controllata dalla famiglia. Una nuova realtà nata da un profondo processo di trasformazione a cui ha fatto seguito la conclusione dell'offerta pubblica di acquisto conclusasi lo scorso dicembre.L'obbiettivo strategico diè di proseguire nella crescita e nella modernizzazione del Gruppo, investendo in infrastrutture sostenibili (in primis aeroporti e reti autostradali) e in innovazione tecnologica, accompagnando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Atlantia cambia nome, nasce Mundys. Benetton “Apriamo un nuovo capitolo” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Atlantia cambia nome, nasce Mundys. Benetton “Apriamo un nuovo capitolo” - - Italpress : Atlantia cambia nome, nasce Mundys. Benetton “Apriamo un nuovo capitolo” - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Un rinnovato assetto azionario, un nuovo management, nuove linee guida di sviluppo che guardan… - blogsicilia : #notizie #sicilia Atlantia cambia nome, nasce Mundys. Benetton “Apriamo un nuovo capitolo” - -

Daa Mundys. La holding della famiglia Benettonnome. 'Non si tratta assolutamente di un vestito nuovo su un corpo vecchio ma di sancire un progetto studiato da più di un anno, un ...nome. La holding della famiglia Benetton diventa Mundys. Ad annunciarlo è stato Alessandro Benetton, presidente di Edizione, parlando dal palco dell'evento 'New Journey', in corso a ..., la holding controllata dalla famiglia Benetton,nome e diventa Mundys. L'annuncioè di Alessandro Benetton, presidente di Edizione, nel corso dell'evento New Journey dedicato alla ...

Atlantia cambia nome, nasce Mundys Adnkronos

Da Atlantia a Mundys. La holding della famiglia Benetton cambia nome. "Non si tratta assolutamente di un vestito nuovo su un corpo vecchio ma di sancire un progetto studiato da più di un anno, un ...Atlantia cambia nome in Mundys. Ad annunciarlo è stato Alessandro Benetton, presidente di Edizione, parlando dal palco dell’evento ‘New Journey’ a Milano. “Non si tratta assolutamente di un vestito ...