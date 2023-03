Atalanta, quattro indisponibili per l'Empoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Come da previsioni, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini (parla domani in conferenza stampa alle 13.30) non riesce a recuperare... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Come da previsioni, il tecnico dell'Gian Piero Gasperini (parla domani in conferenza stampa alle 13.30) non riesce a recuperare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atalanta, quattro indisponibili per l'Empoli: Come da previsioni, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini (pa… - cla79586151 : @SParthenope @Atalanta_BC sono quattro cretini.. non generalizziamo, questi sono criminali in cerca di guai - ivanpreite : RT @andrealoca77: In un campionato regolare ci sarebbero al più due posti Champions (Atalanta permettendo) per le quattro milanesi e romane… - magicabionda : RT @andrealoca77: In un campionato regolare ci sarebbero al più due posti Champions (Atalanta permettendo) per le quattro milanesi e romane… - andrealoca77 : In un campionato regolare ci sarebbero al più due posti Champions (Atalanta permettendo) per le quattro milanesi e… -