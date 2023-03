Atalanta-Empoli: la designazione arbitrale completa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di seguito la designazione arbitrale completa: Atalanta – Empoli Venerdì 17/03 h. 20.45 DIONISI ROSSI C. – D’ASCANIO IV: SACCH... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di seguito laVenerdì 17/03 h. 20.45 DIONISI ROSSI C. – D’ASCANIO IV: SACCH...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atalanta-Empoli: la designazione arbitrale completa: Di seguito la designazione arbitrale completa: ATALANTA – EMPO… - AmoBergamo : #Bergamo Lesione per Djimsiti, tornerà dopo la sosta. Con l'Empoli Demiral o Palomino al suo posto - Darkvid12 : @Daria_1899 Moje top 5: 1. Inter 2. Spezia 3. Salernitana 4. Juventus 5. Atalanta Flop 5: 1. Bologna 2. Udinese 3. Empoli 4. Lecce 5. Monza - PrimaBergamo : Lesione per Djimsiti, tornerà dopo la sosta. Con l'Empoli Demiral o Palomino al suo posto: di Fabio Gennari Non un… - Fantacalcio : Atalanta, Zapata: 'Non penso al gol ma a star bene, cerco continuità' -