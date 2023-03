Atalanta-Empoli: dirige Dionisi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sarà il signor Federico Dionisi della sezione arbitrale di L’Aquila a dirigere Atalanta-Empoli, gara della 27ª giornata della Serie A TIM 2022-2023, in programma venerdì 17 marzo alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo.I suoi assistenti saranno Christian Rossi di La Spezia e Marco D’Ascanio di Ancona, IV ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata, V.A.R. Valerio Marini di Roma 1, A.V.A.R. Oreste Muto di Torre Annunziata. Fonte articolo e foto: www.Atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sarà il signor Federicodella sezione arbitrale di L’Aquila are, gara della 27ª giornata della Serie A TIM 2022-2023, in programma venerdì 17 marzo alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo.I suoi assistenti saranno Christian Rossi di La Spezia e Marco D’Ascanio di Ancona, IV ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata, V.A.R. Valerio Marini di Roma 1, A.V.A.R. Oreste Muto di Torre Annunziata. Fonte articolo e foto: www..it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Atalanta-Empoli: Dirige Dionisi - sportli26181512 : Atalanta-Empoli: la designazione arbitrale completa: Di seguito la designazione arbitrale completa: ATALANTA – EMPO… - AmoBergamo : #Bergamo Lesione per Djimsiti, tornerà dopo la sosta. Con l'Empoli Demiral o Palomino al suo posto - Darkvid12 : @Daria_1899 Moje top 5: 1. Inter 2. Spezia 3. Salernitana 4. Juventus 5. Atalanta Flop 5: 1. Bologna 2. Udinese 3. Empoli 4. Lecce 5. Monza - PrimaBergamo : Lesione per Djimsiti, tornerà dopo la sosta. Con l'Empoli Demiral o Palomino al suo posto: di Fabio Gennari Non un… -