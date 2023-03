Atalanta | dubbi in attacco contro l’Empoli | Lookman punta a una maglia da titolare

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Calcio. Il capocannoniere (12 gol) nerazzurro potrebbe tornare dal 1’ venerdì 17 marzo al Gewiss Stadiumi toscani: è in concorrenza con Zapata e Højlund nel probabile 3-4-1-2. In difesa ballottaggio Demiral-Palomino.

Calcio. Il capocannoniere (12 gol) nerazzurro potrebbe tornare dal 1' venerdì 17 marzo al Gewiss Stadium contro i toscani: è in concorrenza con Zapata e Højlund nel probabile 3-4-1-2. In difesa ballet ...