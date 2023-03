Astinenza neonatale | quali sono i sintomi e da cosa può dipendere

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L’assunzione di alcol e droghe, ma anche moltissimi farmaci, è pericolosa durante la gravidanza in quantosostanze che si rivelano tossiche sia per la placenta che per il feto in via di sviluppo. Come indicato dal Manuale MSD, infatti, tali sostanze poscausare dipendenza nel feto prima e nel bambino poi tanto da andare incontro a una vera e propria sindrome di. È un fenomeno non marginale tanto che, come riportato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), negli Stati Uniti è triplicato il numero dei bambini con sindrome di(NAS). Con questo termine, chiarisce questo studio, si fa riferimento a uno spettro di manifestazioni cliniche individuabili nei neonati a seguito della sospensione dell’esposizione alle sostanze nocive. In generale ...