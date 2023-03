Assad a Mosca da Putin, la Siria sostiene l'"operazione speciale" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto l'omologo Siriano, Bashar al Assad, mentre Mosca è impegnata a favorire una normalizzazione dei rapporti tra Siria e Turchia. Il devastante terremoto del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirha ricevuto l'omologono, Bashar al, mentreè impegnata a favorire una normalizzazione dei rapporti trae Turchia. Il devastante terremoto del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Geopoliticainfo : ????Nel giorno in cui si ricorda il 12/mo anniversario dell'inizio delle violenze armate in #Siria Bashar al #Assad s… - condaghe : RT @andreacantelmo8: #Assad, incontrando #Putin a Mosca, ha espresso il suo sostegno all'operazione militare con cui le truppe russe hanno… - MIMoMA22 : RT @andreacantelmo8: #Assad, incontrando #Putin a Mosca, ha espresso il suo sostegno all'operazione militare con cui le truppe russe hanno… - ninoBertolino : RT @RobertoAvventu2: ASSAD È ARRIVATO IN RUSSIA La Russia è uno dei principali sostenitori di Assad e ha un'ampia presenza in Siria,Mosca h… - rob_arci : RT @andreacantelmo8: #Assad, incontrando #Putin a Mosca, ha espresso il suo sostegno all'operazione militare con cui le truppe russe hanno… -