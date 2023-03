Ascolti TV | Martedì 14 Marzo 2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Isabella Ferrari in Sei Donne (US) Nella serata di ieri, Martedì 14 Marzo 2023, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Sei Donne – Il Mistero di Leila ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Porto-Inter ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Belve ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1, dopo una presentazione (.000 – %), Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori con il % (assente Belen Rodriguez). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diMartedì ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Black or White segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Corpi da Reato ha ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Isabella Ferrari in Sei Donne (US) Nella serata di ieri,14, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Sei Donne – Il Mistero di Leila ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Porto-Inter ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Belve ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1, dopo una presentazione (.000 – %), Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori con il % (assente Belen Rodriguez). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Black or White segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Corpi da Reato ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Ascolti tv martedì 14 marzo 2023: Porto-Inter, Sei donne, Belve - zazoomblog : Ascolti tv Sei donne il mistero di Leila e Porto-Inter (Champions League) chi ha vinto? Dati Auditel e share di mar… - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 14 marzo 2023: Sei donne il mistero di Leila, Porto Vs Inter, Belve, Le Iene, dati Auditel e sha… - CorriereCitta : #AscoltiTv Sei donne il mistero di Leila e Porto-Inter (Champions League), chi ha vinto? Dati Auditel e share di ma… - RB90878298 : Il martedì mattina è ormai diventata una consuetudine la marchetta di Repubblica, Corriere, etc. a #Belve, per aiut… -