Ascoli-Venezia: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I marchigiani sognano i playoff, i lagunari cercano di tirarsi fuori definitivamente dalla zona salvezza. Ascoli-Venezia si giocherà sabato 18 marzo 2023 alle ore 14 presso lo stadio Del Duca. Ascoli VS Venezia: COME ARRIVANO LE SQUADRE I bianconeri arrivano da due sconfitte consecutive che hanno bloccato la marcia di avvicinamento ai playoff, che comunque sono ancora possibili, a patto di tornare alla vittoria. In casa dei lagunari la situazione è precipitata nelle ultime cinque partite con tre pareggi e due sconfitte. Risultato: un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. LE probabili formazioni Ascoli(3-5-2): Leali, Donati, Botteghin, Simic, Buchel, Collacolo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I marchigiani sognano i playoff, i lagunari cercano di tirarsi fuori definitivamente dalla zona salvezza.si giocherà sabato 18 marzo 2023 alle ore 14 presso lo stadio Del Duca.VS: COME ARRIVANO LE SQUADRE I bianconeri arrivano da due sconfitte consecutive che hanno bloccato la marcia di avvicinamento ai playoff, che comunque sono ancora possibili, a patto di tornare alla vittoria. In casa dei lagunari la situazione è precipitata nelle ultime cinque partite con tre pareggi e due sconfitte. Risultato: un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. LE(3-5-2): Leali, Donati, Botteghin, Simic, Buchel, Collacolo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @qn_carlino: L’ex Zaini: 'Venezia e Brescia spartiacque di questo campionato' - qn_carlino : L’ex Zaini: 'Venezia e Brescia spartiacque di questo campionato' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Venezia, Novakovich: “Serie B tosta, abbiamo qualità per salvarci. Ad Ascoli…” - Mediagol : Venezia, Novakovich: “Serie B tosta, abbiamo qualità per salvarci. Ad Ascoli…” - PicenoTime : Ascoli Calcio, doppio allenamento. Pulcinelli: “Vincere col Venezia per dare un senso positivo al campionato”… -