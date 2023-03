(Di mercoledì 15 marzo 2023) "Venerdì 17sarannoglidel CCNL Istruzione e Ricerca (2019 – 2021) per il personale della scuola titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria": lo scrivein unpubblicato il 15. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Arretrati stipendio supplenti brevi liquidati il 17 marzo. Avviso NoiPA - uil_rua : RT @orizzontescuola: Stipendio docenti e ATA: pagamento supplenti brevi, pensionati e ultima tranche aumenti e arretrati - orizzontescuola : Stipendio docenti e ATA: pagamento supplenti brevi, pensionati e ultima tranche aumenti e arretrati - adblues : @MargheSolo L'azienda però solo dopo aver pagato lo stipendio, gli straordinari, gli arretrati ed il TFR! - infoiteconomia : A chi aumenta lo stipendio a marzo: arrivano gli arretrati Inps -

...alcun aumento diper effetto del nuovo taglio del cuneo fiscale. Ciò significa che hanno aumenti degli stipendi da marzo per effetto del nuovo taglio del cuneo fiscale e con...... non è stato possibile calcolare glia causa di una disfunzione gestionale del sistema ... L'emissione destinata ai precari comprenderà anche la quota dinon erogata a partire da ...leggi anchedocenti marzo 2023: importo,e date pagamento Scuola, troppi precari: in arrivo 20mila assunzioni di insegnanti nel 2023 20mila assunzioni di insegnanti a settembre ...

Aumenti stipendi scuola in arrivo nel cedolino NoiPa marzo 2023 ... Tag24

Buongiorno Direttore, sono Ivan Lenardon di Bollengo ex dipendente della ditta MGC srl proprietà della MANITAL spa e vorrei rispondere a un intervento dei dipendenti Manital pubblicato sullo scorso nu ...La Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato l'utilizzo di ulteriori 300 milioni di euro per gli stipendi dei docenti. Questi fondi saranno utilizzati per aumentare gli aumenti pagati anticipatam ...