Arrestato dopo 9 mesi di fuga, si nascondeva nell'armadio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Catturato dopo 9 mesi di fuga Giovanni Risi, i carabinieri sono riusciti a scovarlo dopo un'accurata perquisizione in casa: si nascondeva nella cabina armadio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) CatturatodiGiovanni Risi, i carabinieri sono riusciti a scovarloun'accurata perquisizione in casa: sia cabina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Nel frattempo è stato arrestato l'accoltellatore della stazione. Si tratta di un marocchino di 23 anni. Sei persone… - MauroDiTerlizz4 : @glatorre762011 Giuseppe ti hanno arrestato dopo la denuncia della napulina? - ANPIRomaPosti : #JacopoDentici dopo l'#8settembre 1943 entrò #CLN di #Voghera e poi nel #FronteDellaGioventù.Arrestato e torturato… - FabioInnocent10 : @FabioWolf85 Non so cosa sia successo dopo il 2020 ma chiunque abbia sostenuto i decreti covid e Ucraina per me dev… - marco_disca : RT @Bluefidel47: Il metodo del nudo funziona sempre. Ne ho visti in ogni città anche all'estero. Il nudista verrà arrestato, il giudice lo… -