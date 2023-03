“Arbitri Serie A: Inter-Juve affidata a Chiffi, le designazioni per Lazio-Roma e le restanti partite | Primapagina” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si avvicina la 27° giornata del campionato di calcio di Serie A italiana e la Lega di Serie A ha annunciato l’elenco degli Arbitri che dirigeranno le partite. Tra queste spicca il big match Inter-Juventus, che si disputerà domenica 19 marzo alle 20.45. La partita verrà diretta da Chiffi, un nome che fa già tremare i tifosi di entrambe le squadre. Ma anche il derby capitolino, Lazio-Roma, non scherza: la partita è fissata sempre per il 19 marzo, ma alle 18. E qui scenderà in campo l’arbitro Massa, pronto a dirigere due squadre che si odiano da sempre. Ma c’è di più. Torino-Napoli e Udinese-Milan saranno rispettivamente dirette da Marchetti e Doveri, due Arbitri di gran lunga meno noti, ma che dovranno comunque far ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si avvicina la 27° giornata del campionato di calcio diA italiana e la Lega diA ha annunciato l’elenco degliche dirigeranno le. Tra queste spicca il big matchntus, che si disputerà domenica 19 marzo alle 20.45. La partita verrà diretta da, un nome che fa già tremare i tifosi di entrambe le squadre. Ma anche il derby capitolino,, non scherza: la partita è fissata sempre per il 19 marzo, ma alle 18. E qui scenderà in campo l’arbitro Massa, pronto a dirigere due squadre che si odiano da sempre. Ma c’è di più. Torino-Napoli e Udinese-Milan saranno rispettivamente dirette da Marchetti e Doveri, duedi gran lunga meno noti, ma che dovranno comunque far ...

