Appuntamenti per famiglie alla Fondazione Ivan Bruschi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sabato 18 marzo pomeriggio per i bambini con uno spettacolo teatrale itinerante e gratuito. Domenica 19 Casa Bruschi festeggia i babbi proponendo l'ingresso ridotto

