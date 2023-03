Antonio Cianfrone, ex carabiniere ucciso: in appello ergastolo a due coniugi. Fu freddato mentre faceva jogging (Di mercoledì 15 marzo 2023) I due coniugi di origini pugliesi Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli , accusati dell'omicidio dell'ex maresciallo dei carabinieri Antonio Cianfrone , sono stati condannati all'ergastolo in appello ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) I duedi origini pugliesi Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli , accusati dell'omicidio dell'ex maresciallo dei carabinieri, sono stati condannati all'in...

