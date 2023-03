Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono lasciati

Leggi su biccy

(Di mercoledì 15 marzo 2023) “sigià”: titola così l’articolo uscito sull’ultimo numero del settimanale Chi, che prosegue: “Sembrava procedere a gonfie vele la conoscenza fra, ma a quanto pare – fuori dalla casa del GFVip – qualche intoppo c’è già stato. In particolare, secondo quanto riporta il quotidiano Chi, di cui Alfonso Signorini è direttore, i Gintonic avrebbero frenato bruscamente il loro rapporto”. Una ship portata avanti per il pubblico e durata – giustamente – quanto un gatto in tangenziale. Lo stesso, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha detto e non detto in merito a questa relazione. Un uragano di parole ...