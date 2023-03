Antonella Fiordelisi | polemiche alla festa | tirata in ballo anche Oriana

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il compleanno diha scatenato qualche polemica al GF Vip: il pensiero dei social Grandi festeggiamenti nella casa del GF Vip per il compleanno di. La giovane influencer originaria di Salerno ha spento nelle scorse ore 25 candeline e dmezzanotte a cavallo tra lunedì e martedì, con tanto di sorpresa di Alfonso Signorini che ha fatto tornare nella casa papà Stefano, i festeggiamenti non si sono mai placati. Ieri sera nel loft di Cinecittà i vipponi hanno organizzato delle nuove celebrazioni per la giovane fidanzata di Edoardo Donnamaria. Ma i vari utenti social del reality, che seguono con grande attenzione le vicende della Casa, hanno avuto qualcosa da ridire sulle tante, probabilmente troppe ore di festeggiamenti: “Mi viene mal di testa a guardare questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #edoardodonnamaria ha adottato un comportamento particolare con la fidanzata Antonella Fiordelisi: spesso le telec… - GrandeFratello : La delusione di Antonella verso gli Spartani: “Si sono avvicinati a me solo perché sono la ragazza di Edoardo.”… - GrandeFratello : Antonella decide di lasciare un ultimo messaggio a Edoardo… ???????? #GFVIP - Anna202276 : RT @ningi1989: Antonella 'lucidità' Fiordelisi #donnalisi - alessiarizza18_ : RT @Jessica4stanca: Bia dalla room : quel ragazzo è completamente totalmente follemente innamorato di Antonella Fiordelisi ha degli occhi…… -

... Daniele Dal Moro dovrebbe essere ammonito esattamente come è accaduto a Edoardo Donnamaria, squalificato dal gioco per aver trattato male. Ecco la lettera in questione: Egregio ...Al Grande Fratello Vip è andato in scena un momento hot che ha visto protagoniste Nikita Pelizon e. Durante una conversazione a tavola, laha tentato di abbassare la canotta della Pelizon , ma quest'ultima ha reagito evitando di rimanere completamente scoperta. ...... 'Ingiusto squalificare mio figlio per fare aumentare gli ascolti' Guendalina Tavassi, la sorpresa al fratello Edoardo al Gf Vip non riesce: lui la scambia per una fan diGfVip, ...

Gf Vip 7, Sonia Bruganelli svela cosa ne pensa di Antonella e Edoardo Isa e Chia

Grandi festeggiamenti nella casa del GF Vip per il compleanno di Antonella Fiordelisi. La giovane influencer originaria di Salerno ha spento nelle scorse ore 25 candeline e dalla mezzanotte a cavallo ...La schermitrice fa un piccolo bilancio del suo percorso e racconta di essersi ricreduta su alcuni inquilini della Casa ...