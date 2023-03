Antonella Clerici ricorda Maradona | momento toccante nel suo show

(Di mercoledì 15 marzo 2023)e i tanti fan del campione argentino si sono abbandonati alla nostalgia pura. E’ successo nella puntata di ieri durante il suo programma in Rai “È sempre mezzogiorno” iniziato con un tributo ad un vip scomparso troppo prematuramente. La presentatrice ha fatto il suo ingresso in studio con la sigla del ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leo_mazzuan : Buongiorno e Benvenuta Antonella Clerici, lei che belva si sente? - riccardokun_ : Ma la canzone più usata è Bellssima da balletti vari o Furore da Antonella Clerici? #StaseraCeCattelan - Franco11181195 : @SecolodItalia1 Cioè adesso verremo licenziati o ci dobbiamo dimmettere se citiamo frasi non solo di Mussolini ma d… - broccardo72 : La mia conduttrice preferita,amo antonella clerici - ASubumanoo : Mario dalla chiesa in realtà è figlio di antonella clerici -

Negli ultimi anni ha fatto parte del cast di È sempre mezzogiorno , il programma del daytime di Rai Uno condotto da. Leggi anche la trilogia di Roe: tutto sui romanzi di ...Ha le idee chiarissime sul suo futuro, Maria Teresa Reale, vincitrice di The Voice Senior 2023. La 65enne, nel talent condotto daha stupito tutti per le sue straordinarie doti canore ed interpretative ma ha anche commosso con la sua triste storia personale che lei stessa ha raccontato. Adesso, dopo il trionfo, ...Poi però si è fatta seria e ha annunciato: A È sempre mezzogiorno il ricordo dello sportivo: 'Grande campione ma anche uomo tormentato' Dopo aver festeggiato un evento specialeha ...

The Voice Kids, vince la 12enne Melissa Agliottone: “Grazie alla musica ho sconfitto gli attacchi di… Il Fatto Quotidiano

Alex Sure di The voice senior ospite della puntata di Oggi è un altro giorno. Il cantante rilascia un'intervista molto interessante e fa impazzire la conduttrice. Nella puntata di ieri di Oggi è un al ...Antonella Elia è una famosa showgirl italiana nota per la sua personalità vivace e spensierata. Nonostante la sua presenza costante nei programmi televisivi, la sua vita privata è rimasta piuttosto ri ...