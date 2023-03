Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 15 marzo 2023 | Trono Classico e Over (Di mercoledì 15 marzo 2023) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 15 marzo 2023 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi oggi in primo piano ci sarà Gemma Galgani. La dama sta continuando la frequentazione con Silvio e, nonostante qualche incomprensione per le richieste piccanti del cavaliere, sembra che tutto stia procedendo bene. Tra i due è scattato anche il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023), 15è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 15, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diin primo piano ci sarà Gemma Galgani. La dama sta continuando la frequentazione con Silvio e, nonostante qualche incomprensione per le richieste piccanti del cavaliere, sembra che tutto stia procedendo bene. Tra i due è scattato anche il ...

