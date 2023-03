Anoressia e disturbi alimentari, una battaglia da vincere (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – Ogni 15 marzo ricorre la giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta contro i disturbi alimentari. Fu ideata da Stefano Tavilla, presidente dell’associazione “Mi Nutro Di Vita”, il quale purtroppo perse sua figlia Giulia a causa di problemi legati alla bulimia nel 2011. Stando a quanto testimoniato dal Centro DCA, le ricerche epidemiologiche sui disturbi alimentari risalgono a 15 anni fa e dunque sono poco aggiornate. Si stima che circa 2 milioni di giovani ne siano afflitti, con un rapporto di oltre 10 adolescenti ogni 100. Anoressia e disturbi alimentari, casi aumentati durante la pandemia Sebbene buona parte dei disturbi alimentari si verifichi prevalentemente in un’età che va dai 6 anni fino a quella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – Ogni 15 marzo ricorre la giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta contro i. Fu ideata da Stefano Tavilla, presidente dell’associazione “Mi Nutro Di Vita”, il quale purtroppo perse sua figlia Giulia a causa di problemi legati alla bulimia nel 2011. Stando a quanto testimoniato dal Centro DCA, le ricerche epidemiologiche suirisalgono a 15 anni fa e dunque sono poco aggiornate. Si stima che circa 2 milioni di giovani ne siano afflitti, con un rapporto di oltre 10 adolescenti ogni 100., casi aumentati durante la pandemia Sebbene buona parte deisi verifichi prevalentemente in un’età che va dai 6 anni fino a quella ...

