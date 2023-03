Angelo Paradiso | l' ex calciatore della Lazio ai domiciliari | ' Stalking ed estorsione alla ex'

(Di mercoledì 15 marzo 2023) 'Tu non lavorerai mai più, io ti distruggo sei finita... occhio che Roma è piccola soprattutto in via Condotti'. L'exdi serie A ,, avrebbe usato questi toni per minacciare ...

'Tu non lavorerai mai più, io ti distruggo sei finita... occhio che Roma è piccola soprattutto in via Condotti'. L'ex calciatore di serie A ,, avrebbe usato questi toni per minacciare la sua ex fidanzata, la modella Claudia Conte . Minacce , che il 46enne avrebbe reiterato, e per cui oggi è agli arresti domiciliari per ...In quella sedepotrebbe essere rinviato a giudizio e l'udienza potrebbe diventare il prologo del processo penale., ex calciatore di serie A , è ai domiciliari. L'uomo è accusato di stalking, estorsione e diffamazione. La vittima è la sua ex, la modella, conduttrice e scrittrice Claudia Conte. "Tu ...

