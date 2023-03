Angelo Paradiso | l' ex calciatore del Napoli ai domiciliari | «Stalking ed estorsione alla ex»

(Di mercoledì 15 marzo 2023) «Tu non lavorerai mai più, io ti distruggo sei finita... occhio che Roma è piccola soprattutto in via Condotti». L'exdi serie A,, avrebbe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Angelo Paradiso, l'ex calciatore della Lazio ai domiciliari. 'Voleva i soldi e mi perseguitava' [di Giuseppe Scarpa] - Occe64 : RT @ClaudiaToni: Non occorre passare la porta del paradiso per poter incontrare un angelo.. A volte basta entrare in canile - Aquila6811 : RT @rep_roma: Angelo Paradiso, l'ex calciatore della Lazio ai domiciliari. 'Voleva i soldi e mi perseguitava' [aggiornamento delle 08:34] h… - Gianni2The : RT @frarinaldi: Angelo Paradiso ex calciatore della Lazio. Andate a vedere dove ha giocato (lo posto nel primo commento). @repubblica vergo… - Aquila6811 : RT @frarinaldi: Angelo Paradiso ex calciatore della Lazio. Andate a vedere dove ha giocato (lo posto nel primo commento). @repubblica vergo… -

, l'ex calciatore della Lazio ai domiciliari: 'Stalking ed estorsione alla ex' Brutta esperienza 'Ho odiato ogni aspetto del mio soggiorno' ha scritto Stacia, studentessa di ..., ex calciatore di serie A , è ai domiciliari. L'uomo è accusato di stalking, estorsione e diffamazione. La vittima è la sua ex, la modella, conduttrice e scrittrice Claudia Conte. "Tu ...'Tu non lavorerai mai più, io ti distruggo sei finita... occhio che Roma è piccola soprattutto in via Condotti'. L'ex calciatore di serie A ,, avrebbe usato questi toni per minacciare la sua ex fidanzata, la modella Claudia Conte . Minacce , che il 46enne avrebbe reiterato, e per cui oggi è agli arresti domiciliari per ...

Angelo Paradiso, l'ex calciatore ai domiciliari per stalking, diffamazione e revenge porn: insulti e minacce alla ex Claudia Conte Corriere Roma

occhio che Roma è piccola soprattutto in via Condotti». L'ex calciatore di serie A, Angelo Paradiso, avrebbe usato questi toni per minacciare la sua ex fidanzata Claudia Conte. Minacce, che il 46enne ...occhio che Roma è piccola soprattutto in via Condotti». L'ex calciatore di serie A, Angelo Paradiso, avrebbe usato questi toni per minacciare la sua ex fidanzata, la modella Claudia Conte. Minacce, ...