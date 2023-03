Anche il governo Meloni vorrebbe mettere ordine nel caos delle agevolazioni fiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Anche questa volta, la riforma fiscale del governo Meloni vuole provare a mettere ordine nelle «tax expenditure» o più banalmente «spese fiscali». Il problema è vecchio. Ci aveva già provato l’allora ministro del Tesoro Giulio Tremonti. Ci provarono il governo Monti e quello di Matteo Renzi. Tutti senza successo. Le «tax expenditure» la miriade di agevolazioni fiscali, piccole e settoriali, che costituiscono una delle principali storture del sistema tributario italiano. Negli ultimi quindici anni – come spiega La Stampa – non c’è governo che non le abbia censite e quantificate. Oltre dieci anni fa si parlava di circa 700. Ora siamo più o meno a quei livelli. E Anche il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 marzo 2023)questa volta, la riforma fiscale delvuole provare anelle «tax expenditure» o più banalmente «spese». Il problema è vecchio. Ci aveva già provato l’allora ministro del Tesoro Giulio Tremonti. Ci provarono ilMonti e quello di Matteo Renzi. Tutti senza successo. Le «tax expenditure» la miriade di, piccole e settoriali, che costituiscono unaprincipali storture del sistema tributario italiano. Negli ultimi quindici anni – come spiega La Stampa – non c’èche non le abbia censite e quantificate. Oltre dieci anni fa si parlava di circa 700. Ora siamo più o meno a quei livelli. Eil ...

