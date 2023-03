(Di mercoledì 15 marzo 2023) Se il presidente del Senato, Ignazio Benito La Russa, conserva in casa il busto dell’amato duce… Se il viceministro Galeazzo Bignami si travestiva da nazista.. Se il ministro Giuseppe Valditara può puntare l’indice contro la preside di Firenze che difende la Costituzione… Se gli squadristi possono assaltare gli studenti del liceo Michelangelo… Se il ministro Matteo Piantedosi non manifesta pietas per le vittime innocenti di Cutro… Se il governo dimentica di onorare le bare… Se il trio Meloni, Berlusconi, Salvini si esibisce ne La canzone di Marinella la sera medesima. Se la giunta di destra di Grosseto arriva a realizzare la par condicio toponomastica titolando una strada a Giorgio Almirante, firmatario del manifesto della razza, e una a Enrico Berlinguer, fiero combattente antifascista… Premessi questi se, e tralasciamo gli, perché meravigliarsi se il signor ...

Anastasio quelle parole le aveva sentite nell’aria. Ha fatto bene ad andarsene. E gli altri Il Fatto Quotidiano

I precedenti in Fratelli d'Italia al caso di Claudio Anastasio che non hanno portato alle dimissioni per nostalgia del fascismo ..."È un po’ la foglia di fico con la quale Fratelli d’Italia copre la sua innata simpatia per il Ventennio e il neofascismo che gli è succeduto" ...