Anarchici: Pd, 'Donzelli ha ritrattato, soddisfatti' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Donzelli si è rimangiato quanto detto in aula. Davanti al giurì ha detto che era solo preoccupato e non intendeva ledere la nostra onorabilità. Ha fatto marcia indietro su tutta la linea e ha dichiarato che non intendeva ledere la nostra onorabilità dimostrando di essere consapevole che con le sue parole la nostra onorabilità era stata lesa". Così Debora Serracchiani parlando con i cronisti alla Camera sulle relazione del Gra Giurì. "Siamo molto soddisfatti -aggiunge la capogruppo dem- intanto perchè sono stati ribadito il diritto dovere dei parlamentari di visitare le carceri senza che gli venga attribuito di aver qualcosa a che fare con i reati connessi" chi si trova in detenzione. "Quel che emerge è quello che abbiamo detto sin dall'inizio e cioè che la nostra onorabilità è stata lesa e Donzelli ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "si è rimangiato quanto detto in aula. Davanti al giurì ha detto che era solo preoccupato e non intendeva ledere la nostra onorabilità. Ha fatto marcia indietro su tutta la linea e ha dichiarato che non intendeva ledere la nostra onorabilità dimostrando di essere consapevole che con le sue parole la nostra onorabilità era stata lesa". Così Debora Serracchiani parlando con i cronisti alla Camera sulle relazione del Gra Giurì. "Siamo molto-aggiunge la capogruppo dem- intanto perchè sono stati ribadito il diritto dovere dei parlamentari di visitare le carceri senza che gli venga attribuito di aver qualcosa a che fare con i reati connessi" chi si trova in detenzione. "Quel che emerge è quello che abbiamo detto sin dall'inizio e cioè che la nostra onorabilità è stata lesa eha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Anarchici: Giurì Camera, 'esaminate solo dichiarazioni Donzelli non fonti notizie' - - TV7Benevento : Anarchici: Pd, 'Donzelli ha ritrattato, soddisfatti' - - ledicoladelsud : Anarchici, Giurì d’onore: “Donzelli non ha leso onorabilità deputati Dem” - fisco24_info : Anarchici, Giurì d'onore: 'Donzelli non ha leso onorabilità deputati Dem': (Adnkronos) - A proposito del suo interv… - News24_it : Anarchici, Giurì d'onore: 'Donzelli non ha leso onorabilità deputati Dem' -