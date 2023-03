**Anarchici: Giurì d'onore, riforme per tutela contemporanea deputati e senatori** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Occorre valutare, "nelle sedi idonee, sotto un profilo costituzionale e regolamentare, ogni possibile modalità affinché sia assicurato il diritto di tutela per i componenti di entrambe le Camere nel caso si venga accusati di fatti ritenuti lesivi della propria onorabilità nel corso della discussione presso uno dei due rami del Parlamento". È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l'onorabilità dei colleghi del Pd Debora Serracchiani, Silvia Lai e Andrea Orlando a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo Cospito. La commissione infatti ha accolto la richiesta di audizione del senatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Occorre valutare, "nelle sedi idonee, sotto un profilo costituzionale e regolamentare, ogni possibile modalità affinché sia assicurato il diritto diper i componenti di entrambe le Camere nel caso si venga accusati di fatti ritenuti lesivi della propria onorabilità nel corso della discussione presso uno dei due rami del Parlamento". È quanto rileva la relazione approvata dald'della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l'onorabilità dei colleghi del Pd Debora Serracchiani, Silvia Lai e Andrea Orlando a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo Cospito. La commissione infatti ha accolto la richiesta di audizione del senatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Anarchici: Giurì d'onore, per Donzelli stop 41 bis per Cospito poteva avere conseguenze generali -… - TV7Benevento : **Anarchici: Giurì d'onore, parlamentari Dem interessati solo a condizioni Cospito** - - TV7Benevento : Anarchici: Giurì d'onore, parlamentari Dem contrari ad abolizione 41 bis - - vivereitalia : Anarchici, Giurì d'onore: 'Donzelli non ha leso onorabilità deputati Dem' - TV7Benevento : Anarchici: Giurì Camera, visita a Cospito decisa dopo appello giuristi - -

Anarchici, Giurì d'onore: 'Donzelli non ha leso onorabilità deputati Dem' A Montecitorio Giovanni Donzelli non commenta con i cronisti la relazione del Giurì d'onore, secondo la quale il deputato di Fdi non ha leso l'onorabilità dei parlamentari del Pd nel suo intervento ... Anarchici: Giurì d'onore, parlamentari Dem contrari ad abolizione 41 bis È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Giovanni Donzelli nella ... Anarchici: Giurì Camera, 'esaminate solo dichiarazioni Donzelli non fonti notizie' È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fdi nella seduta del 31 ... A Montecitorio Giovanni Donzelli non commenta con i cronisti la relazione deld'onore, secondo la quale il deputato di Fdi non ha leso l'onorabilità dei parlamentari del Pd nel suo intervento ...È quanto rileva la relazione approvata dald'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Giovanni Donzelli nella ...È quanto rileva la relazione approvata dald'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fdi nella seduta del 31 ... **Anarchici: Giurì Camera approva all'unanimità relazione, ora si ... Civonline