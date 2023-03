Anarchici: Giurì d'onore, per Donzelli stop 41 bis per Cospito poteva avere conseguenze generali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "il deputato Donzelli, nell'illustrare alla commissione di indagine quale fosse l'intendimento alla base del proprio intervento in Assemblea, ha rilevato come la battaglia a cui si riferiva fosse quella del Cospito rispetto all'applicazione a lui della misura di cui all'articolo 41-bis, ritenendo tuttavia che dal punto di vista politico, a suo giudizio, se avesse avuto esito positivo questa battaglia e fosse stata tolta per motivi di salute la misura di cui all'articolo 41-bis al Cospito questo avrebbe potuto avere come conseguenza indiretta un possibile affievolimento delle posizioni a favore del mantenimento dell'istituto del 41-bis per tutti i condannati interessati dalla misura". È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "il deputato, nell'illustrare alla commissione di indagine quale fosse l'intendimento alla base del proprio intervento in Assemblea, ha rilevato come la battaglia a cui si riferiva fosse quella delrispetto all'applicazione a lui della misura di cui all'articolo 41-bis, ritenendo tuttavia che dal punto di vista politico, a suo giudizio, se avesse avuto esito positivo questa battaglia e fosse stata tolta per motivi di salute la misura di cui all'articolo 41-bis alquesto avrebbe potutocome conseguenza indiretta un possibile affievolimento delle posizioni a favore del mantenimento dell'istituto del 41-bis per tutti i condannati interessati dalla misura". È quanto rileva la relazione approvata dald'della Camera, ...

