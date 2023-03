**Anarchici: Giurì d'onore, parlamentari Dem interessati solo a condizioni Cospito** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "È peraltro pacifico, secondo quanto emerso nel corso delle audizioni di tutti i parlamentari ascoltati dalla commissione, come la finalità della visita sia stata quella di un 'interessamento' allo stato di salute e alle condizioni di detenzione del Cospito". È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l'onorabilità dei colleghi del Pd Debora Serracchiani, Silvia Lai e Andrea Orlando a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo Cospito. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "È peraltro pacifico, secondo quanto emerso nel corso delle audizioni di tutti iascoltati dalla commissione, come la finalità della visita sia stata quella di un 'interessamento' allo stato di salute e alledi detenzione del Cospito". È quanto rileva la relazione approvata dald'della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l'onorabilità dei colleghi del Pd Debora Serracchiani, Silvia Lai e Andrea Orlando a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo Cospito.

Anarchici, la relazione del Giurì: "Le parole di Donzelli non hanno leso l'onore dei parlamentari Dem" È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fdi nella seduta del 31 ... **Anarchici: a fine seduta Fontana leggerà conclusioni giurì d'onore** ... al termine delle votazioni, tra le 18 e le 18.30, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, probabilmente darà lettura della relazione approvata questa mattina dal giurì d'onore, relativamente ... **Anarchici: Giurì Camera approva all'unanimità relazione, ora si attende lettura in Aula** Il Giurì d'onore della Camera ha approvato all'unanimità la relazione sulla vicenda che ha contrapposto il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, e i deputati del ...