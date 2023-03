Anarchici: Giurì Camera, visita parlamentari a detenuto diritto-dovere (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il diritto d'accesso agli istituti carcerari espressamente previsto dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario costituisce una delle prerogative proprie del mandato parlamentare e rappresenta un vero e proprio diritto-dovere di ciascun membro del Parlamento. Andare a visitare un detenuto non vuol dire in alcun modo automaticamente condividerne le ragioni o sostenerlo in qualsiasi forma". È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fdi nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l'onorabilità dei colleghi Dem, a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo Cospito. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Ild'accesso agli istituti carcerari espressamente previsto dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario costituisce una delle prerogative proprie del mandato parlamentare e rappresenta un vero e propriodi ciascun membro del Parlamento. Andare are unnon vuol dire in alcun modo automaticamente condividerne le ragioni o sostenerlo in qualsiasi forma". È quanto rileva la relazione approvata dald'onore della, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fdi nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l'onorabilità dei colleghi Dem, a proposito della loroin carcere ad Alfredo Cospito.

**Anarchici: a fine seduta Fontana leggerà conclusioni giurì d'onore** ... al termine delle votazioni, tra le 18 e le 18.30, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, probabilmente darà lettura della relazione approvata questa mattina dal giurì d'onore, relativamente ... **Anarchici: Giurì Camera approva all'unanimità relazione, ora si attende lettura in Aula** Il Giurì d'onore della Camera ha approvato all'unanimità la relazione sulla vicenda che ha contrapposto il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, e i deputati del ... **Anarchici: Giurì d'onore chiederà proroga lavori al 29 marzo** Prorogare i lavori fino al prossimo 29 marzo, rispetto alla data iniziale fissata per domani, 10 marzo. Lo chiederà il cosiddetto Giurì d'onore della Camera, chiamato a verificare se ci sia stata lesione dell'onorabilità da parte del deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, nei confronti dei ...