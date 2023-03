Anarchici: Giurì Camera, visita a Cospito decisa dopo appello giuristi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "È stato precisato nel corso delle audizioni che la decisione di effettuare la visita è stata assunta il giorno prima anche a seguito dell'appello pubblicato il 7 gennaio 2023 su organi di stampa sottoscritto da numerosi giuristi. La delegazione ha appreso" dai colloqui con i responsabili dell'Istituto "che il gruppo di socialità del Cospito era da poco cambiato e nessuno era a conoscenza degli altri tre detenuti che si trovavano nell'area riservata a coloro cui è applicata la misura di cui all'artciolo 41 bis". È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Giovanni Donzelli nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "È stato precisato nel corso delle audizioni che la decisione di effettuare laè stata assunta il giorno prima anche a seguito dell'pubblicato il 7 gennaio 2023 su organi di stampa sottoscritto da numerosi. La delegazione ha appreso" dai colloqui con i responsabili dell'Istituto "che il gruppo di socialità delera da poco cambiato e nessuno era a conoscenza degli altri tre detenuti che si trovavano nell'area riservata a coloro cui è applicata la misura di cui all'artciolo 41 bis". È quanto rileva la relazione approvata dald'onore della, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Giovanni Donzelli nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso ...

