Anarchici: Giurì Camera, 'esaminate solo dichiarazioni Donzelli non fonti notizie' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Si è convenuto che l'unico oggetto degli accertamenti del Giurì potesse essere identificato nelle frasi contenute nell'intervento in assemblea del deputato Donzelli, nella verifica dei fatti imputati ai singoli deputati citati nelle suddette dichiarazioni. Non rientrano dunque in alcun modo nell'oggetto tutti i profili concernenti, ad esempio, la natura degli atti citati nell'intervento del deputato Donzelli, la loro provenienza e la loro diffusione, profili questi che sono all'attenzione di altri soggetti istituzionali che operano secondo le funzioni e le competenze loro attribuite". È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Si è convenuto che l'unico oggetto degli accertamenti delpotesse essere identificato nelle frasi contenute nell'intervento in assemblea del deputato, nella verifica dei fatti imputati ai singoli deputati citati nelle suddette. Non rientrano dunque in alcun modo nell'oggetto tutti i profili concernenti, ad esempio, la natura degli atti citati nell'intervento del deputato, la loro provenienza e la loro diffusione, profili questi che sono all'attenzione di altri soggetti istituzionali che operano secondo le funzioni e le competenze loro attribuite". È quanto rileva la relazione approvata dald'onore della, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di ...

Anarchici, la relazione del Giurì: "Le parole di Donzelli non hanno leso l'onore dei parlamentari Dem" È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fdi nella seduta del 31 ...

Anarchici: a fine seduta Fontana leggerà conclusioni giurì d'onore ... al termine delle votazioni, tra le 18 e le 18.30, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, probabilmente darà lettura della relazione approvata questa mattina dal giurì d'onore, relativamente ...

Anarchici: Giurì Camera approva all'unanimità relazione, ora si attende lettura in Aula Il Giurì d'onore della Camera ha approvato all'unanimità la relazione sulla vicenda che ha contrapposto il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, e i deputati del ...