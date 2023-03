Anarchici | bomba carta davanti a Consolato a New York e striscione pro Cospito

(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) –alitaliano a New. A quanto apprende l’Adnkronos, il petardo è stato fatto esplodere ieri pomeriggio da un gruppo che ha messo in scena un’azione di protesta per Alfredo, l’anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi contro il 41 bis. Il gruppo, formato da sette persone, ha anche acceso alcuni fumogeni ed è riuscito ad attaccare sull’impalcatura di un palazzo poco distante dalunopercon su disegnato un Tricolore italiano in fiamme e la scritta “NYC to Milano vive Alfredo”. Nelle vicinanze sono state scoperte anche alcune scritte e un altroinneggianti ae ...

Un gruppo di 7 persone ha fatto esplodere una bomba carta nei pressi della sede del Consolato italiano a New York in favore dell’anarchico Alfredo Cospito. Esposti anche alcuni striscioni in suo nome.Sarebbe stata fatta esplodere anche una bomba carta, che secondo altre fonti sarebbe un petardo ... Non è la prima volta che una sede diplomatica italiana viene presa di mira dagli anarchici. Solo ...