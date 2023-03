**Anarchici: a fine seduta Fontana leggerà conclusioni giurì d'onore** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Alla fine della seduta in corso, al termine delle votazioni, tra le 18 e le 18.30, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, probabilmente darà lettura della relazione approvata questa mattina dal giurì d'onore, relativamente alla vicenda che ha contrapposto il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, e i deputati del Pd Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai. La commissione, istituita in base all'articolo 58 del Regolamento su richiesta dei deputati Dem, ha dovuto verificare se le affermazioni di Donzelli rese durante la seduta del 31 gennaio scorso hanno leso la loro onorabilità e quella del senatore Valter Verini, chiamato in causa insieme ai colleghi per la visita in carcere all'anarchico Alfredo Cospito. L'Aula si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Alladellain corso, al termine delle votazioni, tra le 18 e le 18.30, il presidente della Camera, Lorenzo, probabilmente darà lettura della relazione approvata questa mattina dald'onore, relativamente alla vicenda che ha contrapposto il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, e i deputati del Pd Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai. La commissione, istituita in base all'articolo 58 del Regolamento su richiesta dei deputati Dem, ha dovuto verificare se le affermazioni di Donzelli rese durante ladel 31 gennaio scorso hanno leso la loro onorabilità e quella del senatore Valter Verini, chiamato in causa insieme ai colleghi per la visita in carcere all'anarchico Alfredo Cospito. L'Aula si ...

