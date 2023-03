Amici, ex ballerina in dolce attesa per la seconda volta: l’annuncio su Instagram (Di mercoledì 15 marzo 2023) seconda cicogna in arrivo per un ex amato volto di Amici. Si tratta di Francesca Dugarte, nota al pubblico di Mediaset per aver preso parte al talent di Amici di Maria De Filippi. Ad annunciarlo è stata proprio la ballerina attraverso i social. MAMMA PER LA seconda volta – Sono passati undici anni da quando Francesca L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)cicogna in arrivo per un ex amato volto di. Si tratta di Francesca Dugarte, nota al pubblico di Mediaset per aver preso parte al talent didi Maria De Filippi. Ad annunciarlo è stata proprio laattraverso i social. MAMMA PER LA– Sono passati undici anni da quando Francesca L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Massimiliano Caiazzo avrebbe fatto un gesto importante per Elena D'Amario. A quanto pare l'attore di Mare Fuori e l… - avoltepungono : @liiguai L'edizione che ci ha regalato la ballerina più seguita in assoluto sui social in tutte le edizioni di amic… - tonia123_ : io penso vinca una ballerina. Non a caso proprio isobel ps. ( guardo amici soltanto nei video tiktok e Twitter) ?? - idos98753291 : @luiiigiiino non è certamente imbattibile, ma è la ballerina più brava e preparata di questa edizione di amici - iitslailaa : RT @cancellidimzznt: bombetta nel tempo libero fa la ballerina ad amici -