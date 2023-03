Amici | Angelina Mando si sfoga con Maria De Filippi | cosa le ha detto

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 marzo 2023)Mango, concorrente di23, nel pomeridiano si è lasciata andare a un lungo sfogo a pochi giorni dall’inizio del Serale. La figlia di Mango ha confidato aDedubbi, paure e giudizi negativi su sé stessa. Timorosa che una volta fuori, possa tornare a provare rabbia nei confronti di sé e farsi del male. “Nella scuola sono stata bene, mentre prima non stavo bene. Ho paura di ritornare a odiarmi così tanto. Non sono più disprezzante nei miei confronti ma sono soprattutto arrabbiata”. E ancora: “Fuori ho paura di me stessa perché sono più libera di farmi del male da sola, mentre qui sono più controllata perché ci sono le telecamere”, ha sottolineato la cantante. Lo sfogo dilascia intuire insicurezze pregresse, che la Deha provato ad indagare. ...