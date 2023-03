Amici 22, primo guanto di sfida del serale: ecco quale prof l’ha lanciato e chi sono gli allievi coinvolti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mancano solamente 3 giorni al via del serale di Amici 22. Il talent show di Maria De Filippi è arrivato alla parte finale e vedrà sfidarsi i 15 alunni che hanno avuto accesso, ottenendo la maglia oro appunto del serale. Dopo aver diviso tutti i ragazzi in 3 squadre, ognuna capitanata da una coppia di professori, oggi è andato in onda il daytime nel quale la conduttrice ha spiegato il meccanismo delle varie serate. Ogni professore, in questi giorni ha potuto confrontarsi con i propri alunni, mettendoli a confronto con gli alunni delle altre squadre. Tra questi Alessandra Celentano ha potuto dire cosa pensa della ballerina Maddalena Svevi: Non trovo un’unicità in lei, la trovo carina, piacevole ma spesso la trovo ripetitiva nel suo modo di essere. Non ha quella forze e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mancano solamente 3 giorni al via deldi22. Il talent show di Maria De Filippi è arrivato alla parte finale e vedràrsi i 15 alunni che hanno avuto accesso, ottenendo la maglia oro appunto del. Dopo aver diviso tutti i ragazzi in 3 squadre, ognuna capitanata da una coppia diessori, oggi è andato in onda il daytime nella conduttrice ha spiegato il meccanismo delle varie serate. Ogniessore, in questi giorni ha potuto confrontarsi con i propri alunni, mettendoli a confronto con gli alunni delle altre squadre. Tra questi Alessandra Celentano ha potuto dire cosa pensa della ballerina Maddalena Svevi: Non trovo un’unicità in lei, la trovo carina, piacevole ma spesso la trovo ripetitiva nel suo modo di essere. Non ha quella forze e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... farecaxximiei : Gli stessi che criticano Wax sull'uso Dell autotune sono gli stessi che hanno fatto vincere Sangio ad amici 20 quan… - IsaeChia : #Amici22, primo guanto di sfida del serale: ecco quale prof l’ha lanciato e chi sono gli allievi coinvolti Intant… - officialnctita : “È un piacere?? e ancora una volta bentornato Yuta- kun, anche se è per un breve periodo ?” “airabu” ti amo in giapp… - sansubira : @wiimexe VERO Sono il primo che non vede un problema con lui che parla con i suoi amici, l'unica cosa che sto dicen… - FrancescaCphoto : Amici che nel frattempo erano stati bloccati al controllo di sicurezza Durante il primo tempo continua ad arrivare… -