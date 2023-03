Amici 22, prima del serale il crollo di Angelina e la rabbia di Aaron contro Arisa (Di mercoledì 15 marzo 2023) NEWS TV. Pochissimi giorni prima del serale la tensione ad Amici 22 cresce e alcuni allievi non riescono più a controllare le emozioni. Ecco infatti che Angelina e Aaron sono quelli che hanno maggiormente risentito delle ultime dinamiche della scuola. Andiamo a vedere cosa è successo. Leggi anche: “Amici”, l’ex allieva è incinta: l’annuncio a sorpresa poco fa Leggi anche: “Amici 22”, Maria De Filippi accolta da un lungo applauso: un particolare non sfugge al pubblico Amici 22, prima del serale il crollo di Angelina A pochi giorni dal serale di Amici 22 succede che i ragazzi fanno fatica a reggere la tensione. Esempio è ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 15 marzo 2023) NEWS TV. Pochissimi giornidella tensione ad22 cresce e alcuni allievi non riescono più allare le emozioni. Ecco infatti chesono quelli che hanno maggiormente risentito delle ultime dinamiche della scuola. Andiamo a vedere cosa è successo. Leggi anche: “”, l’ex allieva è incinta: l’annuncio a sorpresa poco fa Leggi anche: “22”, Maria De Filippi accolta da un lungo applauso: un particolare non sfugge al pubblico22,delildiA pochi giorni daldi22 succede che i ragazzi fanno fatica a reggere la tensione. Esempio è ...

