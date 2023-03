Amici 22, Niveo esce di scena: i social ” Maria, senza umanità “ (Di mercoledì 15 marzo 2023) La ventitreesima e ultima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, ha visto l’assegnazione degli ultimi posti per il serale e, allo stesso tempo, le eliminazioni. La produzione ha deciso che dei 17 alunni rimasti solo 15 accederanno alla fase successiva del talent show. I due eliminati sono stati Niveo, a rischio già da qualche tempo, e Benedetta, l’ultima entrata che però ha ricevuto un contratto per accompagnare Mattia nei passi a due di latinoamericano. Amici 22, il disappunto del pubblico per l’eliminazione di Niveo Il pubblico non ha gradito il modo in cui Niveo è stato mandato via, anche se la sua eliminazione non era del tutto inaspettata, visto che in precedenza aveva ottenuto spesso scarsi risultati. Inoltre, diversi telespettatori hanno notato la freddezza e la mancanza di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 marzo 2023) La ventitreesima e ultima puntata di22 diDe Filippi, ha visto l’assegnazione degli ultimi posti per il serale e, allo stesso tempo, le eliminazioni. La produzione ha deciso che dei 17 alunni rimasti solo 15 accederanno alla fase successiva del talent show. I due eliminati sono stati, a rischio già da qualche tempo, e Benedetta, l’ultima entrata che però ha ricevuto un contratto per accompagnare Mattia nei passi a due di latinoamericano.22, il disappunto del pubblico per l’eliminazione diIl pubblico non ha gradito il modo in cuiè stato mandato via, anche se la sua eliminazione non era del tutto inaspettata, visto che in precedenza aveva ottenuto spesso scarsi risultati. Inoltre, diversi telespettatori hanno notato la freddezza e la mancanza di ...

