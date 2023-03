Amici 22: i nuovi singoli dei cantanti del talent show (Di mercoledì 15 marzo 2023) Fuori oggi i nuovi singoli dei cantanti protagonisti di Amici. I dettagli A pochi giorni dall’inizio del serale del talent show condotto da Maria De Filippi, i cantanti di Amici 22 lanciano i nuovi singoli. Si tratta di Aaron, NDG, PiccoloG, Angelina Mango, Wax e Federica, adesso alle prese con i preparativi del primo live previsto il prossimo sabato 18 marzo. Sulla pagina Instagram ufficiale del talent show e attraverso i rispettivi profili social, i giovani talenti condividono il link streaming dei loro nuovo singoli che in pochissime ore registrano numeri interessanti. L'articolo proviene da 361 Magazine. Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Fuori oggi ideiprotagonisti di. I dettagli A pochi giorni dall’inizio del serale delcondotto da Maria De Filippi, idi22 lanciano i. Si tratta di Aaron, NDG, PiccoloG, Angelina Mango, Wax e Federica, adesso alle prese con i preparativi del primo live previsto il prossimo sabato 18 marzo. Sulla pagina Instagram ufficiale dele attraverso i rispettivi profili social, i giovanii condividono il link streaming dei loro nuovoche in pochissime ore registrano numeri interessanti. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pessi102 : @itsbeaaforCL16 @sportface2016 Godo e gloria eterne ai miei nuovi amici di Francoforte - EricaDoddo : RT @EricaDoddo: @terri_69_ @810100jn @1228erin @pennyjth4 @angiepo97112888 @Dianne__LadyD @JWPowerYourLife @woodywigmore @kcsowriter @gailp… - pomeriggio5 : Amiche e amici di #Pomeriggio5, grazie per gli ascolti pazzeschi che ci avete regalato ieri, siete meravigliosi! ????… - M4R74L : RT @atterismo: Tutti ci sentiamo soli ma nessuno fa niente per l’altro. Vorremmo tutti dei nuovi amici ma fare amicizia diventa sempre più… - xgreysaddictedx : RT @atterismo: Tutti ci sentiamo soli ma nessuno fa niente per l’altro. Vorremmo tutti dei nuovi amici ma fare amicizia diventa sempre più… -