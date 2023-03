Ambiente Roma, M5S-LcR: “In 6 mesi 37.000 euro di fototrappole e nessuna sanzione elevata nel Municipio IX” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Le fototrappole nel Municipio IX, al momento, rappresentano soltanto un costo per la collettività. Ad oggi, infatti, nonostante le 23 telecamere prese a noleggio nel luglio 2022 e posizionate soltanto due mesi dopo, nessuna sanzione è stata ancora elevata, a fronte di un costo semestrale di 37.000 euro netti sopportato dal Municipio. Stando a quanto appena emerso, infatti, il comandante del Gruppo IX riceverà soltanto oggi dall’ufficio tecnico municipale la scheda delle immagini da visionare. In tutto questo, l’abbandono dei rifiuti nei campi e sulle strade e gli sversamenti illeciti proseguono pressochè indisturbati, producendo ingenti danni ambientali, sanitari ed economici a cui l’Amministrazione comunale deve di volta in volta far fronte ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) “LenelIX, al momento, rappresentano soltanto un costo per la collettività. Ad oggi, infatti, nonostante le 23 telecamere prese a noleggio nel luglio 2022 e posizionate soltanto duedopo,è stata ancora, a fronte di un costo semestrale di 37.000netti sopportato dal. Stando a quanto appena emerso, infatti, il comandante del Gruppo IX riceverà soltanto oggi dall’ufficio tecnico municipale la scheda delle immagini da visionare. In tutto questo, l’abbandono dei rifiuti nei campi e sulle strade e gli sversamenti illeciti proseguono pressochè indisturbati, producendo ingenti danni ambientali, sanitari ed economici a cui l’Amministrazione comunale deve di volta in volta far fronte ...

