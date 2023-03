Ambasciatore russo, non vogliamo scontro con Usa (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia non vuole lo "scontro" con gli Stati Uniti: lo ha detto ai reporter l'Ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov, dopo essere stato convocato al Dipartimento di Stato americano per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia non vuole lo "" con gli Stati Uniti: lo ha detto ai reporter l'a Washington Anatoly Antonov, dopo essere stato convocato al Dipartimento di Stato americano per l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : ??Gli #Usa convocano l'ambasciatore russo per #drone colpito sul #MarNero - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti hanno convocato l'ambasciatore russo a Washington per protestare contro lo schianto di un drone ame… - infoitestero : Guerra Ucraina Russia, ambasciatore russo in Usa: no a uno scontro fra nostri Paesi - FoxyBiondi : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, ambasciatore russo in Usa: no a uno scontro fra nostri Paesi LIVE - radio3mondo : Ambasciatore russo a Washington Antonov: partiamo dal presupposto che gli Stati Uniti dovrebbero fermare i voli vic… -