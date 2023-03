Amadeus non gli rivolge più parola: “Due cretini” | Fine di un’amicizia storica (Di mercoledì 15 marzo 2023) Amadeus ha interrotto ogni rapporto con una persona dello spettacolo con la quale era molto amica per via di un attacco nei suoi confronti. Anche quest’anno Amadeus ha condotto un ottimo Festival di Sanremo, facendo registrare alla Rai un alto numero di ascolti. Con tutte le cose che sono accadute a Sanremo quest’anno, il conduttore ha saputo gestire con maestria gli imprevisti e proseguire con le serate senza farsi turbare dalle indiscrezioni e dal gossip che impazzava attorno ai protagonisti della kermesse. Insieme a Gianni Morandi e Chiara Ferragni ha regalato uno spettacolo indimenticabile al pubblico italiano, riconfermando il successo del suo Sanremo, dove da alcuni anni ormai partecipa anche come direttore artistico. Ma c’è qualcuno che sembra non aver apprezzato la sua conduzione e ha pubblicato un tweet proprio per far ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 15 marzo 2023)ha interrotto ogni rapporto con una persona dello spettacolo con la quale era molto amica per via di un attacco nei suoi confronti. Anche quest’annoha condotto un ottimo Festival di Sanremo, facendo registrare alla Rai un alto numero di ascolti. Con tutte le cose che sono accadute a Sanremo quest’anno, il conduttore ha saputo gestire con maestria gli imprevisti e proseguire con le serate senza farsi turbare dalle indiscrezioni e dal gossip che impazzava attorno ai protagonisti della kermesse. Insieme a Gianni Morandi e Chiara Ferragni ha regalato uno spettacolo indimenticabile al pubblico italiano, riconfermando il successo del suo Sanremo, dove da alcuni anni ormai partecipa anche come direttore artistico. Ma c’è qualcuno che sembra non aver apprezzato la sua conduzione e ha pubblicato un tweet proprio per far ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Dopo un mese già 12 canzoni certificate. Amadeus: 'Sto già pensando alla prossima edizione. Sto pensando alla sceno… - _theCword : Non l'invito ad Amadeus porcodi - PravatoSilvano : RT @Moonlightshad1: La chiamano prima serata perché viene prima della seconda e della terza, alle nove e trentacinque su Raiuno c’è ancora… - MaximiMilani : @amadeusnnsonoio Questo account NON è il vero Amadeus che infatti non ha Twitter. Fate attenzione. - Elisa_2022 : RT @IlSanta64: #venier #federicapellegrini #Amadeus #J-ax #Alessandrogassman #Giacomoporetti #Mancini #Angela #MarcelJacobs #Bonolis #Ambra… -