Alvino | “Tifosi di Atalanta e Eintracht a seminare odio e violenza”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Carlodichiara che idell’sono insieme all’Francoforte aLa tensione aumenta di minuto in minuto a Napoli. A poche ore dal match di stasera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli contro l’Francoforte, tantitedeschi sono giunti in città. Ma non solo dalla Germania: infatti sono presenti anche numerosi ultras dell’che sono arrivati da Bergamo per dare manforte ai teutonici. Tutti insieme stanno marciando per la città, con tanti imprenditori che hanno scelto di chiudere bar, ristoranti e negozi vari. Ciò per non rischiare di subire devastazioni dei propri locali commerciali, in una giornata molto ...