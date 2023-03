Alunni picchiati all'uscita di scuola La preside: in Dad per proteggerli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sei maggiorenni hanno pestato tre studenti di terza superiore. In due sono finiti all'ospedale. Lezioni a distanza fino a venerdì. La motivazione: 'Servirà anche a stemperare gli ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sei maggiorenni hanno pestato tre studenti di terza superiore. In due sono finiti all'ospedale. Lezioni a distanza fino a venerdì. La motivazione: 'Servirà anche a stemperare gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Alunni picchiati all’uscita di scuola La preside: in Dad per proteggerli - infoitinterno : Pestaggio in un’altra scuola di Firenze, tre alunni picchiati da cinque ragazzi nel piazzale - TecnicaScuola : Pestaggio in un’altra scuola di Firenze, tre alunni picchiati da cinque ragazzi nel piazzale: si pensa a motivi sen… -