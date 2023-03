Altroconsumo: "A Porto stadio negato a tifosi con biglietto, ecco come essere risarciti" (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Serata amara per alcuni tifosi interisti in trasferta a Porto, nonostante il pareggio che ha qualificato l'Inter agli ottavi di finale della Champions League. Circa un migliaio di tifosi dell'Inter, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Serata amara per alcuniinteristi in trasferta a, nonostante il pareggio che ha qualificato l'Inter agli ottavi di finale della Champions League. Circa un migliaio didell'Inter, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Altroconsumo: 'A Porto stadio negato a tifosi con biglietto, ecco come essere risarciti' - - fisco24_info : Altroconsumo: 'A Porto stadio negato a tifosi con biglietto, ecco come essere risarciti': (Adnkronos) - 'Serata ama… - Altroconsumo : Serata amara per alcuni tifosi interisti in trasferta a Porto: molti sono rimasti fuori dallo stadio do Dragão per… -