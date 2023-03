Altro caso di intolleranza contro un disabile: chi è responsabile va messo di fronte alla vergogna (Di mercoledì 15 marzo 2023) di Lelio Bizzarri* Moglie e marito vanno in vacanza in un albergo a 4 stelle con il loro figlio 24enne, affetto dalla sindrome di Norrie, la quale comporta cecità e deficit cognitivi. Come riportato dai media, ai genitori del ragazzo è stato detto: “Alcuni ospiti si sono lamentati di suo figlio a cena, vi va se vi sistemo in una saletta un po’ in disparte?”. I genitori aggiungono che la saletta era separata anche visivamente dal resto del ristorante da una porta a vetri decorata, effetto “vedo non vedo”. Offesi e amareggiati, si sono rifiutati di assecondare la richiesta, sentendosi così costretti a saltare la cena e a ripartire l’indomani nell’impossibilità di viversi una vacanza come tale in un clima così pregiudizievole. La mamma ci tiene ad evidenziare che il figlio non aveva assunto comportamenti che avessero potuto infastidire gli altri ospiti. Diversamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) di Lelio Bizzarri* Moglie e marito vanno in vacanza in un albergo a 4 stelle con il loro figlio 24enne, affetto dsindrome di Norrie, la quale comporta cecità e deficit cognitivi. Come riportato dai media, ai genitori del ragazzo è stato detto: “Alcuni ospiti si sono lamentati di suo figlio a cena, vi va se vi sistemo in una saletta un po’ in disparte?”. I genitori aggiungono che la saletta era separata anche visivamente dal resto del ristorante da una porta a vetri decorata, effetto “vedo non vedo”. Offesi e amareggiati, si sono rifiutati di assecondare la richiesta, sentendosi così costretti a saltare la cena e a ripartire l’indomani nell’impossibilità di viversi una vacanza come tale in un clima così pregiudizievole. La mamma ci tiene ad evidenziare che il figlio non aveva assunto comportamenti che avessero potuto infastidire gli altri ospiti. Diversamente ...

