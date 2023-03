Alta Velocità, inaugurati i lavori per il traforo ‘Le Forche’: “Punta di diamante del Mezzogiorno” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiTorrecuso – È stato il Ministro Matteo Salvini ad avviare il traforo “Le Forche”, lungo circa 2,5 Km e realizzato nei pressi dell’abitato di Ponte, uno dei tanti cantieri della nuova linea ferroviaria Napoli–Bari sul tronco tra Telese e Vitulano.Una tregua della intensa pioggia, abbattutasi attorno alle 11, ha permesso di rispettare il programma protocollare e cosi la cerimonia prevista ha avuto il suo culmine con il primo “colpo” alla montagna. Erano presenti sul cantiere, oltre al Ministro delle Infrastrutture, il Prefetto Carlo Torlontano, il Questore Edgardo Giobbi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Provincia Nino Lombardi, il deputato Francesco Rubano, i sindaci di Benevento, Telese, Paupisi Torrecuso e, naturalmente, Ponte.Un momento importante per la provincia di Benevento per i milioni ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiTorrecuso – È stato il Ministro Matteo Salvini ad avviare il“Le Forche”, lungo circa 2,5 Km e realizzato nei pressi dell’abitato di Ponte, uno dei tanti cantieri della nuova linea ferroviaria Napoli–Bari sul tronco tra Telese e Vitulano.Una tregua della intensa pioggia, abbattutasi attorno alle 11, ha permesso di rispettare il programma protocollare e cosi la cerimonia prevista ha avuto il suo culmine con il primo “colpo” alla montagna. Erano presenti sul cantiere, oltre al Ministro delle Infrastrutture, il Prefetto Carlo Torlontano, il Questore Edgardo Giobbi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Provincia Nino Lombardi, il deputato Francesco Rubano, i sindaci di Benevento, Telese, Paupisi Torrecuso e, naturalmente, Ponte.Un momento importante per la provincia di Benevento per i milioni ...

