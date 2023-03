Alta tensione Usa-Russia, Mosca: relazioni al punto più basso (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sale la tensione tra Stati Uniti e Russia, dopo l'incidente che ha coinvolto ieri un drone americano e un aereo russo sul Mar Nero, e la notizia di un velivolo di Mosca intercettato da due caccia della Royal Air Force britannica e dell'Aeronautica tedesca nello spazio aereo dell'Estonia. Facendo riferimento all'UAV statunitense, la Russia ha apertamente parlato di "provocazione" ed ha chiesto, per tramite del suo ambasciatore a Washington Anatoly Antonov - convocato per protesta al dipartimento di Stato - che gli Usa pongano fine alle loro operazioni "ostili" vicino al confine con la Federazione russa. "Le attività inaccettabili delle forze armate statunitensi in prossimità dei nostri confini sono motivo di preoccupazione", ha affermato il diplomatico. "Siamo ben consapevoli delle missioni per le quali vengono ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sale latra Stati Uniti e, dopo l'incidente che ha coinvolto ieri un drone americano e un aereo russo sul Mar Nero, e la notizia di un velivolo diintercettato da due caccia della Royal Air Force britannica e dell'Aeronautica tedesca nello spazio aereo dell'Estonia. Facendo riferimento all'UAV statunitense, laha apertamente parlato di "provocazione" ed ha chiesto, per tramite del suo ambasciatore a Washington Anatoly Antonov - convocato per protesta al dipartimento di Stato - che gli Usa pongano fine alle loro operazioni "ostili" vicino al confine con la Federazione russa. "Le attività inaccettabili delle forze armate statunitensi in prossimità dei nostri confini sono motivo di preoccupazione", ha affermato il diplomatico. "Siamo ben consapevoli delle missioni per le quali vengono ...

