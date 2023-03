All'ultimo stadio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo infinite discussioni e polemiche, il progetto di un nuovo impianto al posto del vecchio Meazza si è arenato. Così, fra amministrazione comunale e società sportive è rottura. Mentre Milan e Inter sono già pronte a scappare altrove... Avanti con le barricate di caprifoglio, insormontabili ma non inquinanti. Talvolta i Verdi non sanno cosa vogliono, in questo caso è chiarissimo ciò che non vogliono: un nuovo stadio a Milano. «Costruire un impianto a La Maura è contro tutto» dice il leader Carlo Monguzzi che ha trascinato mezzo Pd dalla sua parte, fa dell’immobilismo cosmico una virtù e sogna il derby in mezzo a un prato della Martesana con gli zainetti a fungere da pali delle porte e le mamme fiorate che servono la limonata ai pargoli. Non è trascorso un mese dall’implosione del progetto San Siro, con Inter e Milan pronte a fare le valigie, che in Comune già ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo infinite discussioni e polemiche, il progetto di un nuovo impianto al posto del vecchio Meazza si è arenato. Così, fra amministrazione comunale e società sportive è rottura. Mentre Milan e Inter sono già pronte a scappare altrove... Avanti con le barricate di caprifoglio, insormontabili ma non inquinanti. Talvolta i Verdi non sanno cosa vogliono, in questo caso è chiarissimo ciò che non vogliono: un nuovoa Milano. «Costruire un impianto a La Maura è contro tutto» dice il leader Carlo Monguzzi che ha trascinato mezzo Pd dalla sua parte, fa dell’immobilismo cosmico una virtù e sogna il derby in mezzo a un prato della Martesana con gli zainetti a fungere da pali delle porte e le mamme fiorate che servono la limonata ai pargoli. Non è trascorso un mese dall’implosione del progetto San Siro, con Inter e Milan pronte a fare le valigie, che in Comune già ...

